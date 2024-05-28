USADA с января по апрель проверило почти в четыре раза меньше фигуристов, чем РУСАДА
Как сообщает ТАСС, в США проверили на допинг 15 фигуристов, среди которых Амбер Гленн, Эван Бейтс, Илья Малинин, Изабо Левито, Джейсон Браун, Мэдисон Чок и так далее.
В РУСАДА за тот же период проверили 59 российских фигуристов.
В 2023 году Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее в РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в американском спорте требований WADA.