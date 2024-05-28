RT в Telegram
Подпишись

USADA с января по апрель проверило почти в четыре раза меньше фигуристов, чем РУСАДА

Короткая ссылка
Антидопинговое агентство США (USADA) с января по апрель 2024 года протестировало на допинг почти в четыре раза меньше фигуристов, чем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Как сообщает ТАСС, в США проверили на допинг 15 фигуристов, среди которых Амбер Гленн, Эван Бейтс, Илья Малинин, Изабо Левито, Джейсон Браун, Мэдисон Чок и так далее.

В РУСАДА за тот же период проверили 59 российских фигуристов.

В 2023 году Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее в РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в американском спорте требований WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить