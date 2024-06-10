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Кафанов: переучивать вратарей в сборной не пытаюсь — бессмысленно

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему не пытается переучивать играть голкиперов, вызванных в национальную команду.
Кафанов: переучивать вратарей в сборной не пытаюсь — бессмысленно
  • РИА Новости

«Если даже мне что-то не нравится, переучивать я никогда не пытаюсь — это бессмысленно. А вот научить можно. Например, клуб играет от обороны, перед вратарём десять человек, и он защищает только пространство штрафной. А в сборной команда играет первым номером на чужой половине всю игру, и голкиперу надо контролировать половину поля. Значит, ты им даёшь упражнения, когда мяч находится на половине соперника, и идут забросы за спину защитникам, которые стоят в центре поля. Человек должен научиться занимать правильную позицию, это раз. Второе, он должен рассчитать мяч, понять, успевает или не успевает опередить нападающего. Нынешний стиль игры сборной подразумевает, что вратарь должен хорошо играть ногами, как полевой игрок», — заявил он RT.

Полностью интервью тренера читайте на сайте RT.

Ранее Кафанов высказался о возможном переходе Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен».

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