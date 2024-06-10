Кафанов: почему Сафонова пригласили в ПСЖ? Он ногами хорошо играет

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о возможном переходе Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен».

«Когда Лунёв поехал в «Байер», это, конечно, был вопрос престижа нашей вратарской школы — русский вратарь, в Германии, в топ-клубе. Другой вопрос, что Андрей сам оттуда ушёл, потому что играть хотел. Если у Сафонова получится заиграть в ПСЖ, на других российских вратарей тоже, наверное, начнут смотреть по-другому. Просто тренеры должны понимать: по нынешним понятиям вратарь — это полевой игрок. Почему Матвея пригласили? Он ногами хорошо играет», — сказал Кафанов RT.

Он также высказался о конкуренции в европейских клубах, с которыми могут столкнуться россияне.

«Когда Лунёв ехал в «Байер», он и сам знал, что придётся тяжело. Основной вратарь клуба Лукаш Градецкий к тому времени сыграл более 100 матчей, в последний год перед приездом Андрея его выбрали капитаном, то есть человек заслужил право на ошибки. Более того, совершал их, но все понимали: пока Градецкий здоров, он будет играть без замен. В ПСЖ ситуация другая. Туда взяли Джанлуиджи Доннарумму, от которого ждали большего. Но как вратарь — полевой игрок он сделал слишком много ошибок. Поэтому я не удивлен, что в клубе обратили внимание на Сафонова. Нынешний сезон у него лучший, он впервые очень стабильно отыграл весь национальный чемпионат, в сборной безупречно отстоял все пять матчей. Любую из этих игр возьми — везде Матвей в порядке», — добавил он.

Ранее Кафанов заявил, что никогда в РПЛ вратарей не признавали лучшими игроками матча столько раз.