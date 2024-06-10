Кафанов: никогда в РПЛ вратарей не признавали лучшими игроками матча столько раз

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов отметил влияние голкиперов на матчи.

«Вратарь — это вообще такая профессия, в которой люди при правильном отношении к своему делу становятся с возрастом только лучше, как хорошее вино. Поэтому в паспорт при выборе вратаря я никогда не заглядываю. Но про время для экспериментов вы заметили абсолютно верно. Мы своим тренерским штабом пришли в сборную в тот момент, когда играли международные матчи и первым вратарским номером был Игорь Акинфеев. Сейчас ситуация поменялась. В чемпионате России есть более десятка вратарей, играющих очень хорошо, и у нас есть возможность просмотреть их всех. Я бы сказал, что этот год вообще отличается от всех предыдущих. Никогда ранее вратари не признавались лучшими игроками матча столько раз, а некоторые — не единожды», — сказал Кафанов RT.

Он также ответил на вопрос, когда лучшим игроком признаётся вратарь, это ли не является завуалированным свидетельством того, что действия защиты оставляют желать лучшего.

«Чтобы вратарю стать лучшим, это, безусловно, означает, что твоя команда в данном матче была слабее. Значит, человек не один раз спас команду. В этом году было немало случаев, когда вратари во многих матчах решали исход, а то и просто творили чудеса. Шелия помог остаться «Ахмату», Беленов помог остаться «Факелу», большая заслуга Нигматулина, что не вылетел «Пари НН», — добавил тренер.

Ранее Кафанов вспомнил ошибку голкипера Александра Филимонова в матче с командой Украины в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2000.