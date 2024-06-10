Кафанов: вспоминают только ляп в матче с Украиной, а до него Филимонов играл на самом высоком уровне
- Gettyimages.ru
«Давайте разберём и эту ситуацию. Первые три групповых матча команда проигрывает. Потом к руководству приходит Олег Романцев, сборная одерживает шесть побед подряд, причём Филимонов играет на самом высоком уровне. В том числе и на «Парк де Пренс», где мы обыграли французов. И у нас во многом благодаря игре голкипера появляется шанс. Но вспоминают только его ошибку.
Это и есть жизнь вратаря. Он спасает, спасает, спасает, но ошибся один раз — и всё может быть перечёркнуто. Более того, к этому нужно всегда быть готовым. Ну а говорить про Акинфеева — я бы первым делом отметил его умение играть важные матчи. Есть такое слово «ментальность». Вот он ментально очень сильный», — заявил он RT.
Ранее Кафанов прокомментировал ошибку голкипера Игоря Акинфеева в матче с командой Южной Кореи.