Кафанов — об ошибке Акинфеева на ЧМ-2014: одна из немногочисленных

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал ошибку голкипера Игоря Акинфеева в матче с командой Южной Кореи на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

«Это была одна из немногочисленных ошибок Игоря, причём ключевое слово здесь — немногочисленных. Много раз повторял то, что сам часто слышал от европейских коллег, когда с ними общался: если вратарь делает одну голевую ошибку в десяти матчах — это показатель самого высокого класса. А сколько матчей в общей сложности сыграл Акинфеев?

Более 700, из них 350 «на ноль». По этому показателю никто из российских вратарей и наполовину к Игорю не приблизился. Просто ошибки застревают в памяти гораздо прочнее», — сказал тренер в интервью RT.

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