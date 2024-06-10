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Кафанов — об ошибке Акинфеева на ЧМ-2014: одна из немногочисленных

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал ошибку голкипера Игоря Акинфеева в матче с командой Южной Кореи на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
Кафанов — об ошибке Акинфеева на ЧМ-2014: одна из немногочисленных
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Это была одна из немногочисленных ошибок Игоря, причём ключевое слово здесь — немногочисленных. Много раз повторял то, что сам часто слышал от европейских коллег, когда с ними общался: если вратарь делает одну голевую ошибку в десяти матчах — это показатель самого высокого класса. А сколько матчей в общей сложности сыграл Акинфеев?

Более 700, из них 350 «на ноль». По этому показателю никто из российских вратарей и наполовину к Игорю не приблизился. Просто ошибки застревают в памяти гораздо прочнее», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Кафанов заявил, что Матвей Сафонов сможет стать первым номером ПСЖ

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