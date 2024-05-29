Кафанов: Сафонов сможет стать первым номером ПСЖ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил шансы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером ПСЖ. Не могу объяснить, откуда такая уверенность», — цитирует Кафанова Sport24.

Он также добавил, что итальянская школа отличается от российской. По его словам, в России учат вратарей реагировать на мяч, а в Италии — прыгать наугад, оставшись с глазу на глаз с нападающим.

«Думаю, как минимум в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами», — отметил тренер.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, вратарь «Краснодара» подписал с парижанами контракт до лета 2029 года, трансфер за €20 млн полностью завершён.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Игорь Семшов заявил, что стимул Сафонова в ПСЖ — усадить на скамейку Доннарумму.