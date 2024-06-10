Юрист бывшей жены Сафонова обратился с заявлением к ПСЖ

Максим Шилов, юрист Анастасии Казачек, бывшей жены вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказал о своих действиях в ходе дела игрока о долгах по алиментам.

«Мы обратились в ПСЖ с соответствующими заявлениями, раскрыть их содержание я не могу. Ответа от клуба пока не было. Кроме того, обратились в ГУФССП по городу Москве на личный приём. Связано это с тем, что действия службы, на наш взгляд, неполные», — цитирует юриста РИА Новости.

По информации СМИ, вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Как сообщали инсайдеры, «Краснодар» и парижский клуб согласовали детали трансфера Сафонова. Отмечалось, что 25-летний россиянин подпишет контракт с ПСЖ до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее сообщалось, что Сафонов назвал слухами задолженность по неуплате алиментов.