Скира: Абаскаль является кандидатом на пост главного тренера «Удинезе»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является одним из кандидатов на пост наставника итальянского «Удинезе».

Об этом сообщает Николо Скира в соцсети Х.

8 июня руководство «Удинезе» отправило в отставку Фабио Каннаваро. По итогам сезона команда заняла 15-е место в Серии А.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанского специалиста с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. Позже клуб объявил, что «Спартак» в следующем сезоне будет тренировать Деян Станкович.

Ранее сообщалось, что Абаскаль тепло попрощался со «Спартаком».