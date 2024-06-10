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Скира: Абаскаль является кандидатом на пост главного тренера «Удинезе»

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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является одним из кандидатов на пост наставника итальянского «Удинезе».
Скира: Абаскаль является кандидатом на пост главного тренера «Удинезе»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Об этом сообщает Николо Скира в соцсети Х.

8 июня руководство «Удинезе» отправило в отставку Фабио Каннаваро. По итогам сезона команда заняла 15-е место в Серии А.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанского специалиста с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. Позже клуб объявил, что «Спартак» в следующем сезоне будет тренировать Деян Станкович.

Ранее сообщалось, что Абаскаль тепло попрощался со «Спартаком».

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