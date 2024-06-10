Черников: Галицкий хочет добиваться побед красивой игрой

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал об отношении владельца клуба Сергея Галицкого к футболу.

«Мы периодически общаемся. Он часто приезжает на базу, проводит время с командой. Я знаю, что он счастлив, когда мы играем красиво. Он хочет добиваться побед красивой игрой», — цитирует Черникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем туре «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался продавать Джона Кордобу в «Зенит».