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Черников: Галицкий хочет добиваться побед красивой игрой

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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал об отношении владельца клуба Сергея Галицкого к футболу.
Черников: Галицкий хочет добиваться побед красивой игрой
  • РИА Новости

«Мы периодически общаемся. Он часто приезжает на базу, проводит время с командой. Я знаю, что он счастлив, когда мы играем красиво. Он хочет добиваться побед красивой игрой», — цитирует Черникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем туре «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался продавать Джона Кордобу в «Зенит».

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