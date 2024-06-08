Источник: «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит»

«Зенит» хотел подписать контракт с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

Как сообщает «Мутко против», сине-бело-голубые, договорившись с «быками», решили напрямую связаться с Кордобой, а тот рассказал об этом руководству. Владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому сильно не понравилась эта ситуация и переговоры были практически сразу остановлены в довольно жёсткой форме.

В текущем сезоне Кордоба сыграл за команду 32 матча, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Олусегун высказал мнение, что Кордоба сильнее, чем Соболев.