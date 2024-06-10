Синнер впервые в карьере стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, занимающий пятое место. Следом, на шестой позиции, расположился Андрей Рублёв. Карен Хачанов находится на 22-й строчке.

Итальянец Янник Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг. Победитель «Ролан Гаррос» — 2024 испанец Карлос Алькарас поднялся на второе место. Серб Новак Джокович теперь третий.

Ранее сообщалось, что Касаткина опустилась в рейтинге WTA, Андреева впервые вошла в топ-25.