Синнер впервые в карьере стал первой ракеткой мира
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Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, занимающий пятое место. Следом, на шестой позиции, расположился Андрей Рублёв. Карен Хачанов находится на 22-й строчке.
Итальянец Янник Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг. Победитель «Ролан Гаррос» — 2024 испанец Карлос Алькарас поднялся на второе место. Серб Новак Джокович теперь третий.
Ранее сообщалось, что Касаткина опустилась в рейтинге WTA, Андреева впервые вошла в топ-25.