Касаткина опустилась в рейтинге WTA, Андреева впервые вошла в топ-25

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, которая опустилась с 13-го на 14-е место. В топ-20 также входят Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, занимающие 15-ю и 16-ю позиции соотвественно. Мирра Андреева благодаря выходу в полуфинал «Ролан Гаррос» поднялась на 23-ю строчку рейтинга.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второе место поднялась американка Кори Гауфф. Белоруска Арина Соболенко опустилась на третью позицию.

Ранее сообщалось, что Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам выступления на «Ролан Гаррос».