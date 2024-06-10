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Касаткина опустилась в рейтинге WTA, Андреева впервые вошла в топ-25

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Касаткина опустилась в рейтинге WTA, Андреева впервые вошла в топ-25
  • AFP
  • © SEBASTIEN BOZON

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, которая опустилась с 13-го на 14-е место. В топ-20 также входят Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, занимающие 15-ю и 16-ю позиции соотвественно. Мирра Андреева благодаря выходу в полуфинал «Ролан Гаррос» поднялась на 23-ю строчку рейтинга.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второе место поднялась американка Кори Гауфф. Белоруска Арина Соболенко опустилась на третью позицию.

Ранее сообщалось, что Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам выступления на «Ролан Гаррос».

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