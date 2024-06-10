Месси сделал подарок Алькарасу перед финальным матчем «Ролан Гаррос»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вручил подарок испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу перед финалом Открытого чемпионата Франции 2024 года.

Футболист подарил теннисисту свою футболку, на которой написал: «Алькарасу с любовью».

В решающем матче испанец победил Александра Зверева из Германии со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Игра продолжалась 4 часа 20 минут.

Для Алькараса это третья победа на турнире Большого шлема. До этого он выигрывал Уимблдон и US Open.

Ранее сообщалось, что Алькарас стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях.