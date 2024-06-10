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Месси сделал подарок Алькарасу перед финальным матчем «Ролан Гаррос»

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вручил подарок испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу перед финалом Открытого чемпионата Франции 2024 года.
Месси сделал подарок Алькарасу перед финальным матчем «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Vega

Футболист подарил теннисисту свою футболку, на которой написал: «Алькарасу с любовью».

В решающем матче испанец победил Александра Зверева из Германии со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Игра продолжалась 4 часа 20 минут.

Для Алькараса это третья победа на турнире Большого шлема. До этого он выигрывал Уимблдон и US Open.

Ранее сообщалось, что Алькарас стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях.

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