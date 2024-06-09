Глушаков надеется, что Промес сможет вернуться в Россию

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков надеется, что Квинси Промес сможет вернуться в Россию.

«Промес в «Спартаке» — всё? Сам не знаю, что будет. Надеюсь, что выпустят и он ещё вернётся», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, во время сборов «Спартака» в Эмиратах Промес попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Также суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом.