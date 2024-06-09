Леонов: либо в этом, либо в следующем сезоне уже точно построим школу Загитовой

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о строительстве школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Всё идёт по дорожной карте. Думаю, либо в этом, либо в следующем сезоне уже точно построим. Думаю, за лето закончим проект и, возможно, до начала осени выйдем на стройку. Участок зарезервирован, проблем с этой частью не будет. Осталось финализировать цену и найти источник финансирования», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Сама Загитова заявила, что планирует преподавать в ней, но не будет переезжать в Казань после её открытия.

Напомним, что фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее Загитова заявила, что без провалов нет развития человека.