В ФФККР рассказали о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов

Заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Гурген Варданян высказался о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов.

«Что делать, чтобы спортсмены не потеряли мотивацию? Федерация очень серьёзно над этим работает, соревнования проходят на высоком уровне. Они хотят выйти так, чтобы сразу побеждать, поэтому у них мотивация есть, мы все помогаем им», — приводит слова Варданяна ТАСС.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.

Ранее Тарасова заявила, что руководители не отстояли честь российских фигуристов.