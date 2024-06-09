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В ФФККР рассказали о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов

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Заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Гурген Варданян высказался о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов.
В ФФККР рассказали о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов
  • РИА Новости

«Что делать, чтобы спортсмены не потеряли мотивацию? Федерация очень серьёзно над этим работает, соревнования проходят на высоком уровне. Они хотят выйти так, чтобы сразу побеждать, поэтому у них мотивация есть, мы все помогаем им», — приводит слова Варданяна ТАСС.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.

Ранее Тарасова заявила, что руководители не отстояли честь российских фигуристов.

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