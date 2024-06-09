В ФФККР рассказали о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов
- РИА Новости
«Что делать, чтобы спортсмены не потеряли мотивацию? Федерация очень серьёзно над этим работает, соревнования проходят на высоком уровне. Они хотят выйти так, чтобы сразу побеждать, поэтому у них мотивация есть, мы все помогаем им», — приводит слова Варданяна ТАСС.
Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.
Ранее Тарасова заявила, что руководители не отстояли честь российских фигуристов.