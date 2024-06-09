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Моретто: «Зенит» интересуется нападающим «Милана» Йовичем

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«Зенит» делал запрос по нападающему «Милана» Луке Йовичу.
Моретто: «Зенит» интересуется нападающим «Милана» Йовичем
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Маттео Моретто, запрос сделали, но ничего конкретного не было.

Также игроком интересовались клубы из Саудовской Аравии.

Отмечается, что «Милан» хочет продлить контракт с футболистом, но игрок попросил время подумать, так как хочет максимально прояснить свою роль в новом проекте.

В прошлом сезоне Йович сыграл за команду 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит».

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