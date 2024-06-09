Моретто: «Зенит» интересуется нападающим «Милана» Йовичем

«Зенит» делал запрос по нападающему «Милана» Луке Йовичу.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, запрос сделали, но ничего конкретного не было.

Также игроком интересовались клубы из Саудовской Аравии.

Отмечается, что «Милан» хочет продлить контракт с футболистом, но игрок попросил время подумать, так как хочет максимально прояснить свою роль в новом проекте.

В прошлом сезоне Йович сыграл за команду 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит».