Моретто: «Зенит» интересуется нападающим «Милана» Йовичем
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Как сообщает журналист Маттео Моретто, запрос сделали, но ничего конкретного не было.
Также игроком интересовались клубы из Саудовской Аравии.
Отмечается, что «Милан» хочет продлить контракт с футболистом, но игрок попросил время подумать, так как хочет максимально прояснить свою роль в новом проекте.
В прошлом сезоне Йович сыграл за команду 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит».