RT в Telegram
Подпишись

Ловчев обратился к Сафонову, процитировав Антуана де Сент‑Экзюпери

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на то, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову установили запрет на выезд из России из-за неуплаты алиментов.

«Мужик должен отвечать за свои действия. Как говорил Антуан де Сент‑Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Как Сафонов с мячом около штанги возился, он так и по жизни хотел провозиться», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

По информации СМИ, вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Как сообщали инсайдеры, «Краснодар» и парижский клуб согласовали детали трансфера Сафонова. Отмечалось, что 25-летний россиянин подпишет контракт с ПСЖ до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее сообщалось, что Сафонов назвал слухами задолженность по неуплате алиментов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить