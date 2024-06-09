Ловчев обратился к Сафонову, процитировав Антуана де Сент‑Экзюпери
«Мужик должен отвечать за свои действия. Как говорил Антуан де Сент‑Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Как Сафонов с мячом около штанги возился, он так и по жизни хотел провозиться», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
По информации СМИ, вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.
Как сообщали инсайдеры, «Краснодар» и парижский клуб согласовали детали трансфера Сафонова. Отмечалось, что 25-летний россиянин подпишет контракт с ПСЖ до 2029 года. Сумма составит €20 млн.
Ранее сообщалось, что Сафонов назвал слухами задолженность по неуплате алиментов.