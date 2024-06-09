RT в Telegram
Подпишись

Колыванов: Карпин хорошо поработал со сборной России

Короткая ссылка
Российский тренер Игорь Колыванов оценил работу наставника сборной России по футболу Валерия Карпина.
Колыванов: Карпин хорошо поработал со сборной России
  • РИА Новости

«Надо понимать, что хочет сам Карпин — работать в клубе или совмещать. Думаю, РФС хочет его видеть в сборной. Карпин хорошо поработал с командой, но жаль, что без официальных матчей», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов». Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает 31 июля.

Ранее Валерий Карпин рассказал о переговорах насчёт нового контракта с РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить