Колыванов: Карпин хорошо поработал со сборной России
- РИА Новости
«Надо понимать, что хочет сам Карпин — работать в клубе или совмещать. Думаю, РФС хочет его видеть в сборной. Карпин хорошо поработал с командой, но жаль, что без официальных матчей», — цитирует Колыванова «Чемпионат».
Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов». Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает 31 июля.
Ранее Валерий Карпин рассказал о переговорах насчёт нового контракта с РФС.