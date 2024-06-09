Колыванов: Карпин хорошо поработал со сборной России

Российский тренер Игорь Колыванов оценил работу наставника сборной России по футболу Валерия Карпина.

«Надо понимать, что хочет сам Карпин — работать в клубе или совмещать. Думаю, РФС хочет его видеть в сборной. Карпин хорошо поработал с командой, но жаль, что без официальных матчей», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов». Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает 31 июля.

Ранее Валерий Карпин рассказал о переговорах насчёт нового контракта с РФС.