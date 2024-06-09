Ибрагимович — обращение к молодёжи: не бойтесь мечтать по-крупному

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович обратился к молодёжной команде во время церемонии чествования в Стокгольме.

«Не бойтесь мечтать по-крупному. Если не можете, то опирайтесь на мой путь и берите из него силу. Я живое свидетельство того, что нет ничего невозможного», — сказал Ибрагимович.

Накануне сборная Швеции провела церемонию прощания с футболистом.

В настоящий момент игрок является советником «Милана». За свою карьеру он защищал цвета «Милана», «Барселоны», и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович выбрал нового тренера для «Милана».