Валиева анонсировала своё новое шоу про путешествия

Российская фигуристка Камила Валиева и блогер Карина Кросс анонсировали свой будущий проект.

«Мы с Кариной скоро будем вести тревел-шоу, показывать различные традиции регионов нашей страны», — сказала Валиева на Первом канале.

Кросс добавила: «Хотим показать все красоты нашей огромной прекрасной России».

29 января CAS дисквалифицировал Камилу на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее сообщалось, что Валиева рассказала о семейной традиции.