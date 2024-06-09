Игнатьев: сборная России в матче с Белоруссией произвела сильное впечатление
«Это была самая яркая игра сборной после отстранения. Наша команда произвела на меня сильное впечатление. Игроки выглядели превосходно и позволили восхищаться игрой», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
Встреча в Минске на стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).
Ранее Алос Феррер прокомментировал поражение белорусской команды от России в товарищеском матче.