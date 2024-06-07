Тренер сборной Белоруссии: надо просто принять, что игра России — это класс

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер прокомментировал поражение от команды России в товарищеском матче.

«Это результат, и его надо принять. Может, моментов было не так много, но у них хорошая реализация. Это класс. И надо это принять», — цитирует тренера «Чемпионат».

Встреча в Минске на стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).

Ранее Валерий Карпин сообщил, что Матвей Сафонов вместе со сборной вернётся в Россию.