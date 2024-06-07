Карпин сообщил, что Сафонов вместе со сборной вернётся в Россию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, не было ли у него сомнений ставить в состав голкипера Матвея Сафонова после новостей о неуплате алиментов.

«Сомнений не было. На стадионе узнал об этом. Спросил, готов ли играть, он ответил, что готов. Больше ничего не знаю. Вернётся ли в Россию с командой? Вернётся, куда он денется», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По информации СМИ, футболисту запретили выезд из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. Его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Напомним, что все детали трансфера Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ уже согласованы. Отмечалось, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее представитель бывшей жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России.