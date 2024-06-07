RT в Telegram
Подпишись

Карпин сообщил, что Сафонов вместе со сборной вернётся в Россию

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, не было ли у него сомнений ставить в состав голкипера Матвея Сафонова после новостей о неуплате алиментов.

«Сомнений не было. На стадионе узнал об этом. Спросил, готов ли играть, он ответил, что готов. Больше ничего не знаю. Вернётся ли в Россию с командой? Вернётся, куда он денется», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По информации СМИ, футболисту запретили выезд из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. Его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Напомним, что все детали трансфера Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ уже согласованы. Отмечалось, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее представитель бывшей жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить