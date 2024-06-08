Колобков: Игры дружбы и БРИКС не альтернатива, потому что Олимпиаду заменить невозможно

Бывший министр спорта России Павел Колобков ответил, могут ли аналоги Олимпийских игр в виде Игр дружбы и Игр БРИКС заменить их полноценно.

«Их никто не называет аналогами. Это отдельные соревнования. Сейчас другой статус и уровень, соревнование развивается. Но это не альтернатива олимпийскому движению. Не альтернатива, потому что Олимпиаду заменить невозможно», — приводит слова Колобкова «Чемпионат».

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани.

Проведение Игр дружбы запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако в СМИ появилась информация, что их могут провести не в этом году, а в следующем.

Ранее Николай Валуев поделился мнением о критериях допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024.