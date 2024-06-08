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Колосков: не вижу развития молодых игроков в сборной России

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о молодых игроках в сборной России.
Колосков: не вижу развития молодых игроков в сборной России
  • РИА Новости

«Откровенно говоря, не вижу развития молодых игроков в сборной. Вижу, что они играют на хорошем уровне. Но их немного, к сожалению. Мы только о Тюкавине слышим. Но он как играл в том году, так играет и в этом», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

7 июня сборная России победила Белоруссию в товарищеском матче. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и дважды Чалов.

Ранее Фёдор Чалов прокомментировал дубль в ворота команды Белоруссии в товарищеском матче.

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