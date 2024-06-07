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Чалов: в матче с Белоруссией играл в щитках Щетинина, фартовые оказались

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Нападающий сборной России Фёдор Чалов прокомментировал дубль в ворота команды Белоруссии в товарищеском матче.

«На игру забыл щитки, мне их отдал Щетинин. Получается, фартовые, спасибо ему. А вообще, мы полностью контролировали игру, искали моменты, их было достаточно, забили четыре», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

Встреча в Минске на стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и дважды Чалов.

Ранее сообщалось, что Дима Билан исполнил гимн РФ перед матчем сборной России с Белоруссией.

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