Чалов: в матче с Белоруссией играл в щитках Щетинина, фартовые оказались

Нападающий сборной России Фёдор Чалов прокомментировал дубль в ворота команды Белоруссии в товарищеском матче.

«На игру забыл щитки, мне их отдал Щетинин. Получается, фартовые, спасибо ему. А вообще, мы полностью контролировали игру, искали моменты, их было достаточно, забили четыре», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

Встреча в Минске на стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и дважды Чалов.

Ранее сообщалось, что Дима Билан исполнил гимн РФ перед матчем сборной России с Белоруссией.