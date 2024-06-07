Билан исполнил гимн РФ перед матчем сборных России и Белоруссии

Певец Дима Билан спел гимн РФ перед товарищеским матчем сборной России по футболу с командой Белоруссии в Минске.

«Это восторг. Во мне есть огонь. Я люблю большую музыку, которая несёт в себе энергию. Произведение, которое я сегодня исполнял, — это действительно колоссальный, собирательный, энергетический такой, мощнейший сгусток историй человеческих… Всех настроений возможных, которые испытывает человек.

Люди, которые понимают это, выигрывают. Очень здорово и важно, что такие плоскости объединяются. И популярная музыка, и классическая, и марш. Это всё великое искусство», — сказал Билан.

Встреча в Минске на стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0. Голами в составе гостей отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).

Ранее сообщалось, что сборная России забила восемь мячей за два матча в 2024 году.