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Билан исполнил гимн РФ перед матчем сборных России и Белоруссии

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Певец Дима Билан спел гимн РФ перед товарищеским матчем сборной России по футболу с командой Белоруссии в Минске.
Билан исполнил гимн РФ перед матчем сборных России и Белоруссии
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Это восторг. Во мне есть огонь. Я люблю большую музыку, которая несёт в себе энергию. Произведение, которое я сегодня исполнял, — это действительно колоссальный, собирательный, энергетический такой, мощнейший сгусток историй человеческих… Всех настроений возможных, которые испытывает человек.

Люди, которые понимают это, выигрывают. Очень здорово и важно, что такие плоскости объединяются. И популярная музыка, и классическая, и марш. Это всё великое искусство», — сказал Билан.

Встреча в Минске на стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0. Голами в составе гостей отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).

Ранее сообщалось, что сборная России забила восемь мячей за два матча в 2024 году.

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