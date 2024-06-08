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Губерниев призвал выгнать Томпсона из «Оренбурга» за возможное нападение на женщину

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации вокруг игрока «Оренбурга» Хорди Томпсона, на которого написали заявление в полицию за нападение.
Губерниев призвал выгнать Томпсона из «Оренбурга» за возможное нападение на женщину
  • РИА Новости

«Если такие проблемы были и раньше, то такие личности, мягко говоря, не красят российский чемпионат. Если докажут, что он действительно виновен, его надо с треском выгнать из команды, а дальше может быть и уголовка», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

По информации СМИ, мать девушки футболиста пришла в дом, который она арендовала для него в Пеньялолене, и застала его в кровати с пятью проститутками. Томпсон напал на женщину, однако её супруг не позволил ситуации выйти из-под контроля. Позднее на футболиста было написано заявление в полицию.

В прошлом спортсмену были предъявлены обвинения в избиении бывшей девушки, которая сообщала, что он пытался задушить её в ходе ссоры.

Ранее сообщалось, что футболист Томпсон внёс квартиру в качестве залога для вылета в Россию.

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