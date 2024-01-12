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La Cuarta: футболист Томпсон внёс квартиру в качестве залога для вылета в Россию

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Чилийский футболист Хорди Томпсон вскоре вылетит в Россию.
La Cuarta: футболист Томпсон внёс квартиру в качестве залога для вылета в Россию
  • AFP
  • © DOUGLAS MAGNO

Как сообщает La Cuarta, находящийся под следствием по обвинению в домашнем насилии игрок внёс квартиру в качестве залога для выезда из страны (100 млн песо).

В «Оренбурге» сообщили, что арендовали Томпсона у чилийского клуба с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что спортдир «Оренбурга» считает, что его слова по ситуации с потенциальным новичком чилийцем Хорди Томпсоном неправильно интерпретировали.

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