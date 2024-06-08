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«Чемпионат»: в ПСЖ не сомневаются в трансфере Сафонова из-за ситуации с алиментами

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В ПСЖ не сомневаются в трансфере вратаря Матвея Сафонова на фоне ситуации с неуплатой алиментов.
«Чемпионат»: в ПСЖ не сомневаются в трансфере Сафонова из-за ситуации с алиментами
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», в клубе ожидают прибытия игрока 15 июля.

«В ПСЖ были в курсе. Эта ситуация никогда не ставила трансфер под сомнение», — сказал источник.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне.

Однако накануне СМИ сообщали, что вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Ранее Милонов назвал будущий переход Сафонова в ПСЖ предательством.

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