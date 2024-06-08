«Чемпионат»: в ПСЖ не сомневаются в трансфере Сафонова из-за ситуации с алиментами
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», в клубе ожидают прибытия игрока 15 июля.
«В ПСЖ были в курсе. Эта ситуация никогда не ставила трансфер под сомнение», — сказал источник.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне.
Однако накануне СМИ сообщали, что вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.
Ранее Милонов назвал будущий переход Сафонова в ПСЖ предательством.