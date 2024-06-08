Тюкавин: ещё не пережил мысли, что «Динамо» не стало чемпионом
- РИА Новости
«Я ещё не пережил мысли о том, что «Динамо» не стало чемпионом. Переживаю. Понятно, что нужно было переключиться на сборную. Но в голове это есть», — сказал Тюкавин в интервью «Чемпионату».
Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.
Ранее Личка заявил, что депрессия «Динамо» из-за упущенного чемпионства не перейдёт на следующий сезон.