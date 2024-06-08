Экс‑футболист «Реала» Навас готов подать в суд на ТВ-канал по делу о клевете
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Ранее BFMTV выпустил материал о мужчине, который трудился у спортсмена на участке в качестве разнорабочего. В материале отмечается, что он работал не менее 60 часов еженедельно и получал зарплату €3,2 без выплаты налогов. Условия проживания тоже были далёкими от идеальных, говорится в статье.
«После ложных, необоснованных и серьёзных заявлений в публикации одного из французских СМИ я решил передать дело в руки своих адвокатов с намерением инициировать все юридические действия», — написал костариканец в своём аккаунте в социальных сетях.
Ранее Зверев заявил, что больше не хочет вопросов по делу об избиении своей бывшей девушки.