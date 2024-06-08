Зверев заявил, что больше не хочет вопросов по делу об избиении своей бывшей девушки
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«Окончание дела означает невиновность. Дела не закрывают, если ты виновен. Я не знаю, какой перевод вы прочитали, но значение именно такое. Все кончено, мы будем двигаться дальше. Я больше не хочу никаких вопросов на эту тему. Это касается всех», — заявил четвёртая ракетка мира на пресс-конференции после полуфинального матча Открытого чемпионата Франции с Каспером Руудом.
9 июля 2023 года берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против 26-летнего спортсмена из-за обвинений в нанесении телесных повреждений.
7 июня стало известно, что суд закрыл дело против спортсмена после достижения согласия между сторонами.
Ранее Зверев обыграл Рууда и вышел в финал «Ролан Гаррос».