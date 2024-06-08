RT в Telegram
Подпишись

Зверев заявил, что больше не хочет вопросов по делу об избиении своей бывшей девушки

Короткая ссылка
Немецкий теннисист Александр Зверев отказался отвечать на вопросы журналистов о деле об избиении своей бывшей девушки Бренды Патеи.
Зверев заявил, что больше не хочет вопросов по делу об избиении своей бывшей девушки
  • Gettyimages.ru

«Окончание дела означает невиновность. Дела не закрывают, если ты виновен. Я не знаю, какой перевод вы прочитали, но значение именно такое. Все кончено, мы будем двигаться дальше. Я больше не хочу никаких вопросов на эту тему. Это касается всех», — заявил четвёртая ракетка мира на пресс-конференции после полуфинального матча Открытого чемпионата Франции с Каспером Руудом.

9 июля 2023 года берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против 26-летнего спортсмена из-за обвинений в нанесении телесных повреждений.

7 июня стало известно, что суд закрыл дело против спортсмена после достижения согласия между сторонами. 

Ранее Зверев обыграл Рууда и вышел в финал «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить