Фетисов: или Россия будет рулить процессом, или её не будет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался на тему дальнейшего развития России.

«Мы сегодня вышли в ту стадию, где от нас зависит будущее. Здесь уже не надо подбирать слова: или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет», — сказал Фетисов в разговоре с 360.ru

Фетисов отметил, что необходимо подключать ко всем процессам желание, человеческие ресурсы, госуправление, общественное мнение, научное сопровождение.

Напомним, что Фетисов является председателем центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

Ранее Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы.