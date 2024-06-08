RT в Telegram
Подпишись

Фетисов: или Россия будет рулить процессом, или её не будет

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался на тему дальнейшего развития России.
Фетисов: или Россия будет рулить процессом, или её не будет
  • РИА Новости

«Мы сегодня вышли в ту стадию, где от нас зависит будущее. Здесь уже не надо подбирать слова: или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет», — сказал Фетисов в разговоре с 360.ru

Фетисов отметил, что необходимо подключать ко всем процессам желание, человеческие ресурсы, госуправление, общественное мнение, научное сопровождение.

Напомним, что Фетисов является председателем центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

Ранее Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить