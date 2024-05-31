Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пригласил президента России Владимира Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы.

Об этом экс-хоккеист, занимающий должность председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы заявил после награждения орденом Александра Невского.

«Именно сейчас от имени всех своих товарищей, борцов за наше право жить в согласии с природой, хочу выразить вам нескончаемую благодарность за вашу твёрдую позицию в отношении охраны природы и попросить вас прийти на съезд ВООП, посвящённый его столетнему юбилею, в ноябре этого года», — сказал Фетисов, слова которого приводит ТАСС.

Фетисов подчеркнул, что занимаемая им должность досталась ему при всемерной поддержке главы государства.

Ранее Фетисов прокомментировал желание некоторых российских спортсменов принять участие в летних парижских Играх.