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Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пригласил президента России Владимира Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы.
Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы
  • РИА Новости
  • © Александр Казаков

Об этом экс-хоккеист, занимающий должность председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы заявил после награждения орденом Александра Невского.

«Именно сейчас от имени всех своих товарищей, борцов за наше право жить в согласии с природой, хочу выразить вам нескончаемую благодарность за вашу твёрдую позицию в отношении охраны природы и попросить вас прийти на съезд ВООП, посвящённый его столетнему юбилею, в ноябре этого года», — сказал Фетисов, слова которого приводит ТАСС.

Фетисов подчеркнул, что занимаемая им должность досталась ему при всемерной поддержке главы государства.

Ранее Фетисов прокомментировал желание некоторых российских спортсменов принять участие в летних парижских Играх.

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