Фетисов — о россиянах на Олимпиаде: постоянно оглядываться, терпеть эти унижения

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал желание некоторых российских спортсменов принять участие в летних парижских Играх.

«Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет. Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Это как отреагирует народ, история по-разному может случиться», — сказал Фетисов ТАСС.

Он добавил, что сперва стоит дождаться дополнительных известий от организаторов, которые могут предложить отечественным спортсменам «новые мульки». В конечном счёте, считает Фетисов, каждый примет для себя необходимое решение и будет дальше с ним жить.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.