Дегтярёв: на физкультуру и спорт в России оценочно тратится полтриллиона рублей

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о том, сколько денег выделяется на развитие физической культуры и спорта в России.

«На сегодняшний день наши прямые бюджетные траты за последние годы колеблются от 65 до 50 млрд рублей. В целом в отрасли тратится на физкультуру и спорт оценочно полтриллиона рублей. Это большие деньги», — сказал Дегтярёв «Матч ТВ».

На посту министра спорта Дегтярёв сменил Олега Матыцина, который возглавлял ведомство с 2020-го по 2024 год. Кандидатуру Дегтярёва единогласным решением поддержал комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее Дегтярёв заявил, что дискриминация спортсменов — на совести руководителей западного спорта.