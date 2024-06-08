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Дегтярёв: на физкультуру и спорт в России оценочно тратится полтриллиона рублей

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о том, сколько денег выделяется на развитие физической культуры и спорта в России.
Дегтярёв: на физкультуру и спорт в России оценочно тратится полтриллиона рублей
  • РИА Новости

«На сегодняшний день наши прямые бюджетные траты за последние годы колеблются от 65 до 50 млрд рублей. В целом в отрасли тратится на физкультуру и спорт оценочно полтриллиона рублей. Это большие деньги», — сказал Дегтярёв «Матч ТВ».

На посту министра спорта Дегтярёв сменил Олега Матыцина, который возглавлял ведомство с 2020-го по 2024 год. Кандидатуру Дегтярёва единогласным решением поддержал комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее Дегтярёв заявил, что дискриминация спортсменов — на совести руководителей западного спорта.

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