RT в Telegram
Подпишись

Дегтярёв: дискриминация спортсменов — на совести руководителей западного спорта

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился мнением о новых форматах спортивных соревнований.

«Дискриминация спортсменов — это на совести руководителей западного спорта и элит.

Игры БРИКС относятся к межгосударственным форматам, как ШОС, этот формат даёт нам право реализовывать любые мероприятия на международном уровне. И Игры Будущего, что Россия подарила миру. И Игры дружбы, создана организация в ОАЭ, пусть работают, мы будем только рады принять эти Игры», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около 5 тыс. спортсменов.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить