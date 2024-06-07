Дегтярёв: дискриминация спортсменов — на совести руководителей западного спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился мнением о новых форматах спортивных соревнований.

«Дискриминация спортсменов — это на совести руководителей западного спорта и элит.

Игры БРИКС относятся к межгосударственным форматам, как ШОС, этот формат даёт нам право реализовывать любые мероприятия на международном уровне. И Игры Будущего, что Россия подарила миру. И Игры дружбы, создана организация в ОАЭ, пусть работают, мы будем только рады принять эти Игры», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около 5 тыс. спортсменов.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.