Во Франции появилась реклама Олимпиады с фото Исинбаевой и флагом России
- РИА Новости
«Франция красиво у себя рекламирует Игры на официальном уровне. Елена Исинбаева с российским флагом», — подписал снимок в социальной сети Ласицкас.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.
Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.