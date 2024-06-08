Во Франции появилась реклама Олимпиады с фото Исинбаевой и флагом России

Муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Владас Ласицкас сообщил, что во Франции в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года появилась реклама с изображением российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой с российским флагом.

«Франция красиво у себя рекламирует Игры на официальном уровне. Елена Исинбаева с российским флагом», — подписал снимок в социальной сети Ласицкас.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.