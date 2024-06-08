Легкоатлет Киселёв — о популярности вида спорта: про нас никто не знает

Российский барьерист, ставший чемпионом России 2023 года, Анатолий Киселёв поделился мнением о том, как можно популяризовать лёгкую атлетику в стране.

«Говорить, что я чемпион России... Ну и что, смысл? Ну, чемпион. Подойдите спросите на улице, что такое лёгкая атлетика, вам ответят: «Ну, там бегают, прыгают иногда. Вот что такое сквош — мы знаем! А лёгкая атлетика — ни в рот ногой. Вот когда люди на деревянной палке с башкой коня прыгают по лужайке, хоббихорсинг — это да, это мы бы тебе поаплодировали! А тут наши полномочия всё!» — посетовал спортсмен в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

По его словам, легкоатлетам необходимо прекращать выходить на старты с грустными лицами и показывать всю свою серьёзность. Он добавил, что на турнирах не помешают нововведения. Это позволит, по словам Киселёва, привнести в вид спорта элемент шоу и подогреть интерес аудитории. В пример он привёл промоушен UFC, где бойцы смешанного стиля перед поединком выходят на дуэль взглядов.

Ранее Киселёв заявил, что не знает главу МОК Томаса Баха.