Шевченко: для российского спорта в отстранении от международных турниров лишь плюсы
- РИА Новости
Шевченко отметила, что выступления ведущих российских атлетов внутри страны развивают вид спорта в целом.
«Больше трансляций, нас больше смотрят зрители. Дети, которые занимаются биатлоном, могут посмотреть на всех спортсменов — раньше все лидеры уезжали на Кубки мира и их было нереально застать в России. Думаю, отстранение сыграло только на руку для развития российского биатлона», — сказала Шевченко в интервью «Советскому спорту».
Также спортсменка отметила, что в России создаются новые форматы, такие, например, как пролог, что позитивно сказывается на развитии биатлона.
В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
Ранее итальянка Доротея Вирер рассказала о своём отношении к отстранению российских спортсменов.