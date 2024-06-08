Шевченко: для российского спорта в отстранении от международных турниров лишь плюсы

Российская биатлонистка Наталия Шевченко поделилась мнением об отстранении отечественных спортсменов с международной арены.

Шевченко отметила, что выступления ведущих российских атлетов внутри страны развивают вид спорта в целом.

«Больше трансляций, нас больше смотрят зрители. Дети, которые занимаются биатлоном, могут посмотреть на всех спортсменов — раньше все лидеры уезжали на Кубки мира и их было нереально застать в России. Думаю, отстранение сыграло только на руку для развития российского биатлона», — сказала Шевченко в интервью «Советскому спорту».

Также спортсменка отметила, что в России создаются новые форматы, такие, например, как пролог, что позитивно сказывается на развитии биатлона.

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее итальянка Доротея Вирер рассказала о своём отношении к отстранению российских спортсменов.