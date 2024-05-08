Вирер: Россия — это важная страна для мирового биатлона

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о своём отношении к отстранению российских спортсменов.

«Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Мне кажется, тут не нужно заниматься политикой, оставим это другим», — цитирует Вирер «Чемпионат».

Она также верит, что российские спортсмены смогут снова участвовать в международных турнирах.

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, скучают ли иностранные спортсмены по россиянам на международных соревнованиях.