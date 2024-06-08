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Ксения Шойгу: дети должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом и расти в мастерстве

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Федерации триатлона России Ксения Шойгу поделилась мнением о том, какими должны быть занятия спортом в России.
Ксения Шойгу: дети должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом и расти в мастерстве
  • РИА Новости

« Что касается массового спорта, то он должен быть платным. Касаемо нас: очевидно, что мы — социальный проект, но, когда люди вкладывают копейку, они совсем по‑другому относятся к участию. Профессиональный спорт должен быть бесплатным. Дети должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом и расти в своем мастерстве», — сказала Шойгу, слова которой приводит «Матч ТВ».

Шойгу выразила уверенность в правильности подобного пути.

Накануне министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отметил, что задачу по открытию бесплатных секций поставил президент страны Владимир Путин и возглавляемое им ведомство с этого пути не сойдёт.

Ранее Сергей Сбянин сообщил, что 354 площадки для зимнего спорта открыли на базе объектов образования.

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