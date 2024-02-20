Собянин: 354 площадки для зимнего спорта открыли на базе объектов образования
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Всего в столице открыли 354 лыжные трассы, снежные горки, а также катки с естественным льдом, отметил глава города.
В качестве примера он привёл стадион, две лыжни, хоккейную коробку и каток на территории Московского дворца пионеров и три катка в Центре творчества «Гермес».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоялся в столице на катке ВДНХ 10 февраля.