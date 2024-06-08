Винер — о россиянах на Олимпиаде: всё равно буду смотреть, но иногда

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о выступлении российских спортсменов на предстоящих в Париже Олимпийских играх 2024 года.

«Конечно, я буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов, которые туда поедут. Всё равно буду смотреть, но иногда, когда будут возможность и время. Кто будет бороться за золото в художественной гимнастике без наших? Все, кто имеет русскую фамилию: Варфоломеева из Германии, Атаманова из Израиля, Веденеева из Словении», — сказала Винер «Матч ТВ».

26 марта Винер назвала решивших участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе спортсменов командой бомжей без флага и гимна, а 5 апреля заявила, что атлеты без государственных атрибутов на ОИ не должны иметь гражданство России.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Винер заявила, что Алина Кабаева перевернула весь ход развития художественной гимнастики.