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Янчук — о выступлении Медведева на «Ролан Гаррос»: ни успех, ни провал

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выступлении Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Янчук — о выступлении Медведева на «Ролан Гаррос»: ни успех, ни провал
  • РИА Новости

«Выступление Медведева на «Ролан Гаррос» в этом году нельзя считать ни успехом, ни неудачей. Он показал ожидаемо-гарантированный результат», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

Янчук отметил, что теннисиста не в чем упрекнуть. По его словам, россиянин находился не в самой лучшей форме.

Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6 в матче четвёртого круга.

Ранее Медведев оценил своё выступление на «Ролан Гаррос».

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