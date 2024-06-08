Янчук — о выступлении Медведева на «Ролан Гаррос»: ни успех, ни провал
- РИА Новости
«Выступление Медведева на «Ролан Гаррос» в этом году нельзя считать ни успехом, ни неудачей. Он показал ожидаемо-гарантированный результат», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.
Янчук отметил, что теннисиста не в чем упрекнуть. По его словам, россиянин находился не в самой лучшей форме.
Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6 в матче четвёртого круга.
Ранее Медведев оценил своё выступление на «Ролан Гаррос».