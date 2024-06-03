Медведев оценил своё выступление на «Ролан Гаррос»
«На этом турнире моя подача работала хорошо. Но на грунте подача решает не так хорошо. Надежда, что я продолжу так подавать на траве и харде. Это будет хорошая помощь», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.
В следующем круге де Минор сыграет с победителем встречи Александр Зверев (Германия) — Хольгер Руне (Дания).
Ранее Аванесян вылетела в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024.