Медведев оценил своё выступление на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал вылет с Открытого чемпионата Франции.

«На этом турнире моя подача работала хорошо. Но на грунте подача решает не так хорошо. Надежда, что я продолжу так подавать на траве и харде. Это будет хорошая помощь», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.

В следующем круге де Минор сыграет с победителем встречи Александр Зверев (Германия) — Хольгер Руне (Дания).

Ранее Аванесян вылетела в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024.