Глава Ла Лиги пожаловался на огромные убытки из-за пиратских трансляций

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь высказался на тему нелегальных трансляций.

«Проблема достигла небывалых масштабов. Мы в Испании чемпионы Европы по пиратству, или аудиовизуальному мошенничеству. 30% тех, кто смотрит футбол, не платят, а в таких регионах, как Южная Америка, не платят 60%. Мы в Испании занимаем первое место в Европе по воровству», — сказал функционер в разговоре с Marca.

Он отметил, что лига принимает множество мер для решения сложившейся ситуации, и добавил, что в совокупности она теряет практически €0,5 млн. В частности, в её планы входит создание антипиратского центра. По словам Тебаса, даже крупнейшие мировые корпорации замешаны в истории.

Ранее сообщалось, что ФИФА может разрешить проведение матчей национальных лиг за границей.